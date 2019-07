De Rossi-Fiorentina, Capello si oppone

Il primo nome sulla lista della Fiorentina per puntellare il centrocampo è quello di Daniele De Rossi.

Durante un'intervista al 'Corriere dello Sport', Fabio Capello ha commentato l'affare: "Io dico sempre, non solo per il calcio, che bisogna capire i momenti della vita. Quanto hai dato, quanto hai ricevuto e valutare il tutto, non sopravvalutare".

"De Rossi deve capire: o appendi le scarpe al chiodo o ti adatti. Come giocatore dalla Roma ha avuto tutto, io ho smesso a 34 anni e ho cominciato a fare l'allenatore della squadra Allievi" ha concluso Capello.

