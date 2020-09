De Rossi: "Io alla Fiorentina? Ci andrei a piedi"

Ha appeso gli scarpini al chiodo dopo una vita passata a difendere i colori della Roma e realizzare il sogno di indossare la casacca del Boca Juniors per alcuni mesi. Ora Daniele De Rossi punta a diventare un grande allenatore, magari partendo già dalla Serie A.

Accostato alla Fiorentina alcune settimane fa, il nome di De Rossi è passato di moda per un motivo: il Campione del Mondo 2006 vuole avere il patentino per allenare, così da evitare di farlo al fianco di qualcuno. Quando avrà tutto il necessario, siederà in una panchina.

De Rossi è pronto a lavorare per arrivare in alto: “Sono molto vicino a fare il corso per il patentino, spero di avere opportunità importanti”, ha detto a margine di un evento ai cronisti presenti.

Per ora niente viola, ma non appena avrà la possibilità De Rossi ne sarebbe estasiato: “La Fiorentina sarebbe un’opportunità gigante, una piazza in cui andrei a piedi. Chiunque nel panorama italiano lo farebbe, ma qualsiasi altra squadra di Serie A sarebbe una partenza ottima ed importante con grande responsabilità”.

De Rossi ha anche risposto riguardo a Pirlo come tecnico della Juventus: “E’ un inizio pesante dal punto di vista della pressione. Ci vogliono gli attributi per allenare la Juventus. Se ai bianconeri serviva uno con personalità e idee chiare lui è quello giusto”.

