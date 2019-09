De Rossi, la chiamata che non ti aspetti: la novità sorprendente

Daniele De Rossi potrebbe tornare a vestire la maglia della Nazionale. Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha inserito l’ex centrocampista della Roma tra i pre-convocati per la prossima partita del girone di qualificazione a Euro 2020, che vedrà gli Azzurri opposti alla Grecia all’Olimpico di Roma.

Il match, che potrebbe regalare all’Italia la matematica qualificazione all’Europeo, potrebbe anche essere ricordato per il ritorno del giocatore romano nel suo stadio, con la maglia azzurra che aveva lasciato con amarezza dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Un evento che potrebbe trascinare all’Olimpico migliaia di tifosi giallorossi, che accorrerebbero a riabbracciare “Capitan Futuro”, dopo il suo addio in estate per l’Argentina, dove ora milita tra le fila del Boca Juniors.

Il centrocampista 36enne è attualmente fermo per un sovraccarico muscolare, e Mancini aspetta novità sulle sue condizioni prima di dare il via libera alla convocazione.

De Rossi giocò l’ultima partita in Nazionale il 10 novembre 2017, a Stoccolma, quando proprio una sua deviazione provocò la sconfitta degli Azzurri che poi non riuscirono a ribaltare il risultato nella gara di ritorno a San Siro tre giorni dopo: in quell’occasione De Rossi rinunciò a entrare in campo e litigò con Ventura. “Dovemo vince, non dovemo pareggià”, il suo labiale, simbolo della disfatta azzurra.

Ora questa nuova opportunità di cancellare il triste passato e di chiudere degnamente la carriera con la maglia azzurra. In Nazionale De Rossi ha finora collezionato 117 presenze, realizzando 21 reti.

