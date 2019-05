Il presidente della Roma James Pallotta, contestato in tutto il mondo dai tifosi giallorossi per l'addio imposto a Daniele De Rossi, non cambia idea.

Il Messaggero riporta una frase dell 'imprenditore italo-americano, in risposta alle contestazioni: "Se vogliono gettare m…da su di me bene, ma io non torno indietro".

SPORTAL.IT | 20-05-2019 12:31