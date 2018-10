De Rossi prepara il terreno per il suo ritiro

Daniele De Rossi è diventato il capitano della Roma dopo il ritiro di Francesco Totti, ma anche lui sembra essere vicino al momento di lasciare il terreno di gioco.

Intervistato a Roma Tv, il campione del Mondo del 2006 ha dichiarato: “La Roma è sopravvissuta ai ritiri di Di Bartolomei, Conti, Giannini e dopo le peggiori delusioni. Stiamo andando avanti dopo quello di Totti, che credo sia la cosa più dolorosa per i tifosi, figuratevi se non si può superare il post carriera del sottoscritto”.

“Quando mi fa male il ginocchio dico a mia moglie che la prossima estate andiamo in vacanza per tre mesi (il contratto di De Rossi scade a giugno 2019, ndr), ma quando sto bene appena finisco una partita, penso subito a quella che segue. Non voglio essere un peso – ha concluso il centrocampista giallorosso – ho già le idee chiare sui prossimi anni. Non è un caso che le mie ultime stagioni siano state buone, perchè con il passare degli anni ho avuto più cultura del lavoro e cura dei particolari. L’unico ruolo in cui i vedo in futuro legato al calcio è l’allenatore”.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 22:50