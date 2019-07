De Rossi: "Qui ancora più folli che a Roma"

L'ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi si è presentato alla Bombonera come nuovo giocatore del Boca Juniors. In una sala stampa gremita, le parole dell'ex giallorosso sono chiare: "Ho scelto il Boca perché mi ha sempre affascinato, non è un segreto, lo avevo già rivelato in passato. Ma la mia è stata una scelta professionale, perché non sono venuto qui per chiudere la carriera togliendomi uno sfizio. Dopo l'annuncio del mio addio alla Roma, Burdisso mi ha proposto di venire in Argentina. Il sì ha prevalso perché Burdisso mi ha dato garanzie sulla professionalità e sulla voglia di vincere che c'è al Boca. A me interessa vincere e poter continuare a giocare in una squadra che garantisca standard elevati. Qui al Boca trovo tutto questo".

"L'affetto della gente è stato incredibile. Il miglior modo che ho per ringraziarli è fare bene in campo e dare il mio meglio per dimostrare a tutti che ho fatto la scelta giusta. Mi sto allenando da solo da due mesi, ma il contatto con il pallone e il gruppo è tutta un'altra cosa. Ho logicamente bisogno di qualche giorno ancora e l'allenatore avrà tempo per fare le sue valutazioni, non c'è fretta. Ho vissuto per 20 anni in un ambiente folle, dove si vive 24 ore su 24 per il calcio. Avrei potuto scegliere di andarmene in un posto tranquillo per rilassarmi, invece ho scelto di venire in un posto dove la gente vive il calcio in modo ancora più folle. Ho ancora voglia di mettermi in gioco e dare il mio contributo. Voglio ancora scoprire in cosa posso migliorare, perché sono convinto che non sia mai troppo tardi per imparare cose nuove".

SPORTAL.IT | 29-07-2019 22:25