De Rossi sorprende tutti: giocherà ancora in Italia

Dopo aver chiuso, prima del previsto, la sua avventura alla Roma (causando un trauma ai tifosi giallorossi), Daniele De Rossi sembrava destinato, per continuare a giocare, a fare le valigie e trasferirsi all'estero. Si è parlato, a lungo, di una sua possibile avventura in MLS. Tramontata anche l’ipotesi di un suo trasferimento al Boca Juniors. Il club argentino era pronto a tutto pur di convincerlo a volare in Argentina.

Un'indiscrezione che non si è rivelata esatta. Secondo Sky Sport, il Campione del Mondo 2006 avrebbe deciso, insieme al proprio entourage, di proseguire la sua carriera calcistica nel massimo campionato italiano. Nei prossimi giorni, tornerà dalle vacanze e prenderà la sua decisione finale.

Sul piatto ci sarebbero 2/3 offerte decisamente intriganti. Secondo diverse fonti, il Milan sarebbe una delle società che si sarebbe fatta avanti per convincere l'ex centrocampista giallorosso a vestirsi di rossonero. Il nuovo tecnico del Diavolo Marco Giampaolo sarebbe ben felice di avere un giocatore come Daniele De Rossi, elemento che porterebbe tanta esperienza in una rosa sempre più giovane. L'investimento sarebbe anche piuttosto contenuto (si vocifera di un ingaggio pari a 1,5/2 milioni di euro).

Milan ma non solo. Sulle tracce del 35enne centrocampista ci sarebbero anche la Fiorentina (il patron Rocco Commisso è alla ricerca di un paio di acquisti top) e la Sampdoria. Attenzione soprattutto ai blucerchiati dove si è insediato un certo Eusebio Di Francesco, allenatore che stima molto Daniele De Rossi. Il popolo giallorosso dovrà entrare presto nell'idea di vedere l'ex bandiera in campo con una maglia di un altro club di Serie A.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 24-06-2019 07:49