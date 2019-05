De Rossi, spunta una offerta dalla serie A dopo l'addio alla Roma

Tutti si chiedono quale sarà il futuro di Daniele De Rossi dopo il turbolento addio alla Roma. I bookmakers si sono scatenati, si parla di offerte dagli Stati Uniti, dal Giappone e dall’Argentina.

Ma il primo a farsi avanti ufficialmente è stato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero: “Ne parlammo qualche settimana fa durante un viaggio in treno. Allora mi disse che voleva prendersi un anno sabatico. Adesso se lui vuole venire alla Samp io ci sono” ha raccontato in un’intervista al Corriere dello Sport.

“Penso che sia uno dei momenti più tristi del calcio italiano. Se ne va un altro imperatore della As Roma. Una colonna (Totti, ndr) era già andata via in modo impensabile e De Rossi va via in modo inaspettato. De Rossi è un amico, viene sempre al cinema Adriano. Da presidente qualche settimana fa l’ho insultato, perché mi ha fatto perdere una partita con un gol viziato da un fallo. Quella partita l’ha vinta De Rossi, non la Roma“.

“Sono rimasto molto dispiaciuto anche l’altra volta quando Totti fu costretto a smettere. Lo invitai a venire alla Samp, ma mi rispose che non poteva. Adesso ci provo con Daniele. Mi procuro subito il numero. Adesso a Daniele dico: se vuoi andare al cinema gratis vieni da me. Scherzi a parte. Evviva De Rossi. Daniele sa che io ci sono”, continua il numero uno dei blucerchiati.

“Fa parte di quella categoria di calciatori in estinzione, come Quagliarella. Anche di lui dicevano che era finito, invece sta facendo il più bel campionato della sua carriera. Insieme con De Rossi farebbero grandi cose. Daniele può risolvere una partita con un gol o con una giocata. E’ un campione, non si discute. Certi giocatori non dovrebbero smettere mai, guardate Pellissier. Sono fatti di un’altra pasta, hanno il calcio nel Dna, hanno i palloni nel sangue. Sono fenomeni, fanno parte di un’altra categoria, sono artisti del campo di calcio, mentre io sono un artista di strada. L’arte non si compra”.

SPORTAL.IT | 17-05-2019 12:20