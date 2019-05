De Rossi, Totti emoziona e commuove: 'Un giorno triste'

Sono l’uno il complemento dell’altro. Ma, da gemelli diversi, hanno intrapreso percorsi che non si somigliano: Francesco Totti non si è mai diviso dalla maglia cucita addosso, dai colori che lo hanno sedotto e mai abbandonato. Invece, Daniele De Rossi, capitan futuro crepuscolare e tormentato, non ha deciso di legarsi a un ideale: ha maturato la convinzione di dover giocare ancora. E non solo per il modo in cui la dirigenza romanista ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Le sue occhiaie in conferenza stampa dicono molto, di questo.

Francesco Totti ha dedicato un messaggio che riassume poco o tutto, su Instagram. Come hanno fatto tanti colleghi e amici: “Oggi è un giorno triste. Oggi si chiude un altro capitolo importante della storia dell’As Roma, ma sopratutto di Roma…della nostra Roma”, ha scritto Totti in un post commovente.

Il numero 10 giallorosso non si limita a un addio, riesce a scrivere in poche righe il vissuto condiviso con il suo amico e fratello di campo. A ricordare quello che hanno affrontato sul campo e fuori: “In questi anni ne abbiamo passate tante insieme, siamo cresciuti insieme, diventando prima di tutto uomini, poi calciatori, per poi infine diventare genitori.

Ma sapevamo che questo momento prima o poi sarebbe arrivato.

Voglio solo dirti che sei stato e che rimarrai per sempre il mio fratello di campo acquisito.

Ti auguro il meglio in ogni cosa che farai…perché sono sicuro che la farai alla grande, come tutto quello che hai fatto finora.

Ti voglio bene Dani ❤

#esistonoitifosidicalcioepoiesistonoitifosidellaroma

#torneremograndiinsieme”.

Una conclusione che sa di promessa.