De Sciglio dalla Juve al Lione, è fatta

Giornata di cessioni in casa Juventus. I bianconeri hanno infatti ufficializzato diverse operazioni in uscita, in prestito. Dopo quelle di Douglas Costa e Nicolussi Caviglia, passati rispettivamente a Bayern Monaco e Parma, ora anche quella di Mattia De Sciglio.

Il terzino lascia infatti la Juventus per approdare al Lione a titolo temporaneo: Madama ha confermato la cessione di De Sciglio con un comunicato ufficiale, salutando l’esterno per quanto fatto nell’ultimo triennio sotto Allegri prima, Sarri poi e Pirlo per qualche settimana.

Per De Sciglio tre Scudetti con la Juventus, nonchè una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana conquistate: arrivato dal Milan nel 2017, ha giocato un gara anche in questo avvio stagionale prima della cessione al Lione, dopo anni di voci su un suo passaggio in Ligue 1.

28enne il prossimo 20 ottobre, De Sciglio proverà a rendersi protagonista in Francia. La Juventus ha salutato il suo ormai ex giocatore così: “Noi tutti ringraziamo De Sciglio, per questo vincente periodo insieme, e a cui facciamo un grande in bocca al lupo per la continuazione della sua carriera. Buona fortuna Mattia!”.

OMNISPORT | 05-10-2020 17:12