De Silvestri, buone notizie per Mazzarri

Walter Mazzarri può tornare a sorridere nonostante la notizia dell’infortunio di Simone Zaza in Nazionale.

Migliorano, infatti, le condizioni di Lorenzo De Silvestri. Il terzino ex Sampdoria ha dovuto saltare le ultime gare per un problema muscolare che non sembra però preoccupare in vista delle prossime giornate di campionato. Il giocatore verrà monitorato, giorno dopo giorno, dallo staff per garantire il completo recupero dall’infortunio.

L’intento del tecnico granata sarebbe quello di averlo a disposizione già per la prossima partita contro il Bologna di Filippo Inzaghi. Difficile dire se De Silvestri farà parte dei convocati: tutto dipenderà dai prossimi allenamenti. Se non dovesse recuperare in tempo, Mazzarri è pronto a dare fiducia ad Ola Aina sull’out di destra, con Berenguer confermato a sinistra dopo l’ottima prova con il Frosinone.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 15:05