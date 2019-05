De Sisti: "Ecco cosa serve alla Fiorentina"

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto Giancarlo De Sisti, ex giocatore della Fiorentina, per parlare della stagione viola: "Quest'anno ha fatto un ulteriore programma di rinnovamento e ringiovanimento, la gente non era contenta fin da prima che scendesse in campo. C'era questo sentore di insoddisfazione. Qualche buona partita si è vista, ma l'entusiasmo si è perso sempre per strada".

"Montella ha maturato un'esperienza non indifferente. Può farcela. Comunque sono i giocatori che contano di più e non penso che sia tutta responsabilità di Pioli questa situazione".

De Sisti ha poi suggerito: "E' una situazione confusionaria. Montella ha le risorse ma deve anche avere qualche giocatore migliore. Ora bisogna prendersi l'abbassamento del rendimento e ricominciare da capo. Ma sarà difficile convincere i tifosi se non gli dai giocatori all'altezza".

SPORTAL.IT | 02-05-2019 16:37