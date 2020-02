De Vitis individua il problema del Pisa

"Siamo consapevoli che dobbiamo tirare le fila, è un momento difficile ma mancano 13 partite". Alessandro De Vitis, centrocampista del Pisa, parla ai canali ufficiali del club e fa il punto della situazione attuale, che vede la sua squadra navigare nelle zone medio-basse della classifica.

“Non abbiamo fatto brutte partite neppure in questo ultimo periodo – ha detto De Vitis, passando ai problemi della sua squadra -, a Empoli avremmo meritato di più e anche sabato col Venezia non abbiamo fatto male, è che in questo periodo alla prima occasione subiamo gol: serve maggior concentrazione per tutti 90’, vanno limitate distrazioni ed errori singoli. Mantenendo un buon livello di prestazioni possiamo uscire da questo momento”.

"C’è tempo per risollevarsi – ha spiegato il centrocampista -. Il gruppo ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà, il pubblico è dalla nostra e lo ha dimostrato sabato dopo una sconfitta in un match importante: ci sostengono, non ci sono mugugni, e dobbiamo essere bravi a tenerci questo aspetto che per noi è un valore aggiunto, e già da sabato dovremmo fare una grande partita".

