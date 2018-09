De Vrij celebra Sneijder: 'Leggenda'

Wesley Sneijder ha dato il suo addio al calcio giocando l'ultima partita con la sua Olanda e appendendo gli scarpini al chiodo dopo una vittoria per 2-1 sul Perù.

Tra i tanti messaggi ricevuti dall'eroe del Triplete 2010 dell'Inter c'è anche quello di un suo connazionale che ora indossa la maglia nerazzurra, Stefan de Vrij.

Il difensore ha voluto celebrare l'ex numero 10 del Biscione con una fotografia su Instagram in cui Sneijder viene portato in trionfo dai suoi compagni in Oranje. "Onorato di aver trascorso momenti indimenticabili con una persona fantastica ed una leggenda del calcio", ha aggiunto De Vrij.

SPORTAL.IT | 07-09-2018 21:40