De Vrij: "Icardi e Nainggolan? Guardiamo avanti"

"Icardi e Nainggolan? Noi guardiamo avanti e pensiamo ad allenarci, queste cose non ci riguardano". Stefan De Vrij si è espresso in maniera piuttosto distaccata nei confronti dei due compagni di squadra tenuti fuori dal ritiro, in una breve intervista rilasciata ai microfoni di Sportitalia al termine della prima amichevole precampionato dell'Inter, vinta 2-1 contro il Lugano.

"La prima partita è stata buona, è sempre bello tornare in campo – ha proseguito -, è importante mettere benzina nelle gambe, lavorando su quello che vuole l'allenatore. Ci sta che ci faccia lavorare tanto, dobbiamo prepararci al meglio, essere pronti e sudare".

"Sentiamo il sostegno dei tifosi, cerchiamo di ripagare la loro fiducia dando il massimo" ha poi concluso l'olandese.

SPORTAL.IT | 14-07-2019 21:05