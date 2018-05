Stefan De Vrij è ufficialmente un difensore dell’Inter.

L’ex Lazio, in una intervista realizzata in patria, ha rilasciato le prime parole da interista: “Ho firmato un contratto di cinque anni con i nerazzurri – le sue parole al giornale olandese Algemen Dagblad -. Non vedo l'ora di iniziare".

De Vrij nella prossima stagione si giocherà il posto da titolare all’Inter con gli altri centrali ossia Skriniar, Miranda e Ranocchia.

SPORTAL.IT | 28-05-2018 12:55