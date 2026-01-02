De Zerbi si scaglia contro la Supercoppa in Kuwait. Il PSG ritrova Chevalier ma l’erede di Donnarumma è sotto esame

Polemiche anche in Francia per la decisione di disputare la Supercoppa tra PSG e Marsiglia in Kuwait. Luis Enrique rilancia Chevalier, ma le gerarchie tra i portieri potrebbero cambiare

Dall’Italia alla Spagna e ora passando anche per la Francia: la Supercoppa giocata all’estero sembra non piacere a nessuno. Non piace di certo a Roberto De Zerbi che giovedì prossimo sarà impegnato contro il PSG in Kuwait e ha ribadito ancora una volta la sua contrarietà a questa scelta. Mentre tra i parigini tiene banco il caso Chevalier.

De Zerbi contro la Supercoppa in Kuwait

Un tema che ha fatto discutere in Italia così come in Spagna e ora alla lista di quelli che non apprezzano l’idea di giocare la Supercoppa all’estero si aggiunge anche Roberto De Zerbi. Il suo Olympique Marsiglia giovedì prossimo sfiderà il PSG per il trofeo ma il tecnico non apprezza la scelta di giocare in Kuwait: “La mia opinione resta sempre la stessa, non significa che sia giusta ma secondo me la Supercoppa di Francia, ma vale anche per la Supercoppa italiana, deve giocarsi nel paese d’origine, davanti ai tifosi dei club. Andrò lì e farò il mio lavoro e siamo orgogliosi di poter giocare questa partita ma sono contrario a questa idea”.

Il PSG ritrova Chevalier

Dopo una lunga pausa si torna a giocare anche in Ligue 1 con il PSG che sarà impegnato nel derby contro il Paris. Un match che rappresenta anche il ritorno tra i pali di Lucas Chevalier. Il portiere che ha sostituto Gigio Donnarumma nello scacchiere di Luis Enrique ha dovuto fare i conti con un infortunio che non gli ha permesso di giocare neanche la Coppa Intercontinentale. E durante la sua assenza a Parigi è cresciuta la fama di Matvey Safonov, il portiere russo diventato eroe della formazione transalpina grazie ai 4 calci di rigori parati contro il Flamengo. Ma anche per lui è arrivato un infortunio e così tocca di nuovo a Chevalier.

L’erede di Donnarumma sotto esame

L’addio di Donnarumma la scorsa estate ha fatto molto discutere i tifosi del PSG che si domandavano se mandare via un portiere che aveva aiutato a conquistare la Champions fosse la scelta giusta. Il club parigino ha fatto un investimento importante per l’estremo difensore ex Lille, pagato circa 40 milioni di euro. Ma la sua assenza per infortunio ha fatto emergere il talento di Safanov. Le Parisien rivela che Chevalier si è preso del tempo per ricaricare le batterie durante le vacanza di Natale ma sa che al ritorno in campo sarà sotto esame. Secondo il giornale francese però mai come in questo momento la gerarchia di Luis Enrique è tutta da scrivere.