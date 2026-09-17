De Zerbi chiama Icardi al Tottenham: l'estremo tentativo per scongiurare l'esonero e trovare la via del gol

Il tecnico bresciano avrebbe chiesto alla società il profilo dell'ex capitano dell'Inter. Parti al lavoro per trovare un'intesa, Icardi è svincolato dopo l'esperienza al Gala

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Un attaccante per provare a cambiare la storia e soprattutto la rotta. Il Tottenham, dopo aver rischiato la retrocessione in Championship pochi mesi fa, continua ad attraversare una burrasca senza fine e, mentre la panchina di Roberto De Zerbi finisce sotto pressione, sul mercato si affaccia un nome che non ha bisogno di presentazioni. Mauro Icardi, il centravanti che in Serie A ha costruito la propria reputazione a suon di gol e appena svincolatosi dal Galatasaray, potrebbe diventare una soluzione per l’emergenza offensiva degli Spurs. Un’ipotesi che unisce la crisi londinese, l’ambizione di un allenatore italiano e il futuro ancora da scrivere dell’ex capitano dell’Inter.

Una crisi che parte da lontano

Per comprendere il momento del Tottenham bisogna tornare alla stagione precedente. Gli Spurs hanno chiuso il campionato appena sopra la linea rossa della retrocessione, lontanissimi dalle ambizioni che accompagnano tradizionalmente il club, e l’arrivo di De Zerbi avrebbe dovuto inaugurare una nuova fase. Il tecnico italiano è subentrato a marzo, con un contratto quinquennale a quattordici milioni di euro a stagione (secondo allenatore più pagato della Premier League) e un progetto che ha richiesto investimenti importanti sul mercato (il club londinese ha speso più di trecento milioni). La società ha cercato di consegnargli una rosa profonda, con innesti di rilievo come Sandro Tonali, Sávio, Omar Marmoush e Mateus Fernandes, tre giocatori pagati a peso d’oro. Una campagna acquisti che ha accresciuto le aspettative e alzato inevitabilmente il livello delle responsabilità dell’allenatore. Il Tottenham, però, ha iniziato la Premier League in maniera disastrosa conquistando solamente due punti nelle prime quattro giornate. Poi la sconfitta per 3-1 contro il Liverpool in Coppa di Lega ha rappresentato un altro passaggio complicato. E il vero problema, è che nel calcio inglese il tempo diventa una risorsa sempre più preziosa quando i risultati non arrivano.

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Il digiuno offensivo

Il dato più preoccupante riguarda la produzione offensiva. Dopo quattro giornate di campionato, il Tottenham non ha ancora segnato, raccogliendo appena due punti. Un avvio che ha collocato gli Spurs nella parte bassa della classifica e che ha fatto emergere una difficoltà evidente: la squadra costruisce, ma fatica a trasformare il lavoro offensivo in occasioni decisive. E i pareggi a reti bianche contro Nottingham ed Everton hanno fotografato questa situazione.

Il nome di Icardi

In questo quadro si inserisce Mauro Icardi. Secondo l’indiscrezione riportata da Sport Mediaset, l’attaccante argentino potrebbe essere una soluzione presa in considerazione dal Tottenham, che cerca un profilo capace di offrire esperienza e concretezza negli ultimi metri. L’operazione, però, è ancora ben lontana dalla chiusura e non equivale a un accordo raggiunto, ma rappresenta uno scenario da seguire nel mercato degli svincolati. L’ex centravanti di Inter e Gala porta con sé un curriculum niente male, visto che l’argentino in carriera ha già segnato circa 250 reti con i club. Il possibile arrivo a Londra non sarebbe però una soluzione automatica, in quanto il calcio del tecnico bresciano De Zerbi richiede partecipazione alla manovra, mobilità e capacità di interpretare diverse situazioni offensive. Icardi dovrebbe inserirsi in un sistema già costruito attorno a giocatori come Solanke, Marmoush, Sávio e altri elementi arrivati durante l’estate. L’eventuale trattativa dovrebbe quindi essere valutata non soltanto in termini di esperienza e finalizzazione, ma anche rispetto alle esigenze tattiche dell’allenatore.

Dalla Serie A a Londra

Il nome dell’argentino è tornato a circolare anche in relazione al campionato italiano. Nei mesi scorsi, Icardi era stato accostato alla Lazio, ma la pista non si è concretizzata. Secondo Sport Mediaset, l’attaccante ha ricevuto interesse da diversi mercati internazionali e non avrebbe trovato una soluzione definitiva per il proprio futuro e la possibilità di essere allenato da un tecnico italiano in Premier League aggiungerebbe dunque un elemento particolare alla sua prossima scelta. Il ritorno in Serie A, che avrebbe avuto il sapore di una nuova sfida nel campionato che lo ha consacrato, sembra al momento non essere lo scenario più vicino; dall’altra parte il Tottenham potrebbe rappresentare una destinazione di grande richiamo, soprattutto per un giocatore che cerca un progetto nel quale tornare a essere protagonista.

La pressione su De Zerbi: Icardi è l’ultima carta?

L’ipotesi di Icardi si intreccia con la situazione di Roberto De Zerbi. L’allenatore ha ricevuto una fiducia contrattuale importante e una rosa profondamente rinnovata, ma i risultati iniziali hanno creato un clima di forte attenzione sul suo lavoro. Il tecnico, però, dopo la sconfitta in coppa di Lega contro il Liverpool, ha ribadito che il Tottenham può vincere molte partite una volta raggiunta la giusta intesa. Ma i problemi non arrivano mai da soli. Il caso Richarlison ha aggiunto ulteriore complessità alla gestione dell’attacco. Il brasiliano è stato escluso dalla lista dei giocatori utilizzabili in Premier League e l’ex allenatore di Foggia e Sassuolo ha dichiarato che non sarebbe stato impiegato nemmeno in Coppa di Lega. Una situazione che ha privato la squadra di un’opzione offensiva e che ha contribuito a rendere ancora più delicata la ricerca di soluzioni nel reparto avanzato.

Un’ipotesi tutta da seguire

Per De Zerbi, il punto centrale rimane il rilancio del Tottenham attraverso il lavoro quotidiano con la squadra che dovrà trovare maggiore incisività negli ultimi metri. Se Icardi dovesse entrare realmente nei piani della società, potrebbe diventare uno dei protagonisti di questa fase di riflessione. Per ora, però, la storia resta aperta: un allenatore italiano alle prese con una partenza difficile, un Tottenham chiamato a reagire e un centravanti che potrebbe tornare al centro del mercato internazionale.