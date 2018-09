De Zerbi: "Di Francesco? Io avrei reagito"

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato del caso Di Francesco-Douglas Costa: "Mi ha dato molto fastidio l'accaduto, è un ragazzo esemplare, metto la mano sul fuoco per Federico e l'ho visto turbato".

"Mi ha assicurato che gli sono state messe in bocca cose che non ha detto, noi abbiamo cercato di stemperare subito, queste cose devono vedersele i giocatori in campo, non voglio nemmeno puntare il dito su Douglas Costa però da questo, da far passare Di Francesco che è un esempio, come persona, a provocatore o per quello che è stato a aizzare un'altra cosa, allora mi arrabbio pesantemente perché vorrei vedere in quanti non avrebbero reagito. Io ad esempio non sarei stato bravo come lui".

SPORTAL.IT | 20-09-2018 15:30