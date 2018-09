De Zerbi elogia il Sassuolo e Di Francesco

Roberto De Zerbi elogia la forza di volontà del suo Sassuolo, che ha ribaltato una partita delicata contro l'Empoli issandosi al secondo posto momentaneo in classifica.

"Oggi affrontare l'Empoli non è facile per nessuno – ha sottolineato il tecnico degli emiliani -. Loro tengono il pallone e non ti danno nessun punto di riferimento, infatti anche noi abbiamo sofferto qualcosa nel primo tempo. Poi è venuto fuori lo spirito di questi ragazzi. Hanno voluto vincerla loro".

Inevitabile parlare della prestazione di Federico Di Francesco, reduce da una settimana complicata dopo le scaramucce con Douglas Costa. "Stiamo parlando di un giocatore forte e un ragazzo esemplare. Entrare in polemiche come questa fa parte del gioco, lui ha fatto bene a rispondere da professionista e ragazzo d'oro quale è", la chiosa dell'allenatore dei neroverdi.

SPORTAL.IT | 21-09-2018 23:25