De Zerbi game over? Per il Tottenham nuova batosta contro l'Aston Villa, Suzuki si esalta, finale thrilling

Gli Spurs segnano i loro primi due gol stagionali ma non servono a nulla, vincono gli ospiti per 3-2 e per il tecnico italiano è crisi nera

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E’ riuscito finalmente a segnare i suoi primi gol stagionale in Premier ma per il Tottenham non è egualmente servito a niente. Gli Spurs continuano ad inanellare figuracce e perdono in casa per 3-2 con l’Aston Villa e restano nei bassifondi della classifica con soli due punti. Si fa pesantissima la posizione di Roberto De Zerbi che ora è a rischio esonero. Altra tegola l’infortunio di Porro. Il laterlale destro ha dovuto lasciare il campo per infortunio dopo 18 minuti e la sua partecipazione con la nazionale spagnola è ora in dubbio. Aveva già saltato le ultime due partite con gli Spurs.

Le prodezze di Suzuki

Era una sfida tra disperate, anche l’Aston Villa ha avuto un inizio di stagione altrettanto difficile, con un sol punto conquistato (e un sol gol segnato) in Premier League ma in campo il Tottenham ha solo illuso i suoi tifosi con un primo tempo volenteroso in cui i tentativi di segnare sono stati frustrati da un grande Suzkuki. L’ex portiere del Parma è stato decisivo con due interventi super prima che, nel recupero del primo tempo, non arrivasse il primo gol dell’Aston Villa con Johan Manzambi abile a sfruttare un bel cross per infilare in rete.

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L’Aston Villa dilaga

Reazione blanda del Tottenham che ha continuato a mostrare una grande confusione in difesa, rischiando lo 0-2 ancora con Manzambi. Al 60′ gioa effimera quando segna Kudus: la rete viene annullata per fuorigioco di Andy Robertson. Non perdona invece dall’altra parte Jackson che segna il suo primo gol con la maglia dell’Aston Villa. Bravo il giocatore dell’Aston Villa a controllare magistralmente un lancio lungo di Kamara e a insaccare con un rasoterra micidiale ma ingenuo Van Hecke che lo marca ma gli fa fare quello che vuole. Al 79′ arriva anche il tris firmato Buendia con una splendida conclusione a giro da 25 metri che si è insaccata all’incrocio dei pali prima dell’orgogliosa reazione degli Spurs.

Finale caldissimo ma vincono gli ospiti

Segnano prima Gallagher (che era entrato nella ripresa) all’87’ e poi Van Hecke di testa in pieno recupero ma sono gol che servono solo per aggiornare il tabellino. Finisce 3-2 per l’Aston Villa e per De Zerbi si prevedono ore caldissime. Negli ultimi 580 giorni (un anno, sette mesi e due giorni), distribuiti su tre stagioni di Premier League, il Tottenham Hotspur ha ottenuto risultati tremendi: solo 6 partite vinte Londra, in questo periodo. Il Manchester City ne ha vinte 7… in 28 partite in meno. Complice anche la sosta, che potrebbe accelerare certi processi, il tecnico italiano rischia l’esonero.