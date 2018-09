De Zerbi: "Grande rammarico per il primo tempo”

Sconfitta amara per il Sassuolo che deve arrendersi di fronte ad un Milan brillante, guidato da Kessiè e Suso.

Roberto De Zerbi ha commentato così il match ai microfoni di Sky Sport: “Brucia perchè abbiamo perso, ma nulla di più. Sapevamo di affrontare una squadra in salute con calciatori forti. C’è grande rammarico per il primo tempo, ma non posso rimproverare nulla ai miei giocatori, abbiamo fatto la nostra partita”.

”Il nostro obiettivo è fare punti – ha dichiarato il tecnico neroverde – Nessuno ci ha detto di dover stare nella parte destra o sinistra della classifica, siamo appena partiti nel percorso e qualche passaggio a vuoto come questo dobbiamo farlo, fa parte dell’andamento generale del progetto”.

SPORTAL.IT | 30-09-2018 23:15