De Zerbi: "Ho salvato il Tottenham con una cena a base di alcol che è una buona medicina, le regole non mi piacciono"

Il tecnico italiano rivela un segreto sul finale sprint della scorsa stagione con gli Spurs e confessa come riesce a convincere i top-player, da Robertson a Tonali

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quando è arrivato sulla panchina del Tottenham si è trovato di fronte a una situazione di classifica drammatica, eredità della gestione Juric: dopo due diciassettesimi posti consecutivi in ​​Premier League gli Spurs rischiavano seriamente la retrocessione ma Roberto De Zerbi è riuscito nell’impresa di salvare la squadra, nonostante un avvio difficile e ora sta formando un vero e proprio Dream Team. Al Daily Mail il tecnico italiano rivela i suoi segreti.

Il debutto di De Zerbi con una sconfitta

Al debutto De Zerbi perse contro il Sunderland e il morale della squadra era sotto terra con la paura di vedersi crollare il terreno sotto i piedi: “Ho visto i giocatori nello spogliatoio dopo la partita contro il Sunderland. Non ve l’ho detto in conferenza stampa, ma era così: tutti piangevano, sdraiati per terra nello spogliatoio. Ho detto: ‘Stiamo per retrocedere?’ e ho cercato di trasmettere positività e di osservare la situazione da un’altra prospettiva. Sono stato sincero. All’interno del centro sportivo, le persone erano tristi e negative. Il primo giorno dopo la partita contro il Sunderland, ho organizzato una riunione senza i giocatori, solo con lo staff, e ho detto: “Il primo che vedo dire qualcosa di negativo, lo mando subito a casa. Non voglio vedere nessuno triste, negativo o in lacrime. Se rimanete positivi, vi do la mia parola che resteremo uniti qui”.

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Il segreto della rinascita

C’è un segreto sulla rinascita dei giocatori, distrutti dopo la partita contro il Sunderland, De Zerbi rivela: «Una grande cena al Bacchanalia di Mayfair, con tanto di alcol. L’alcol è una buona medicina. Se lo si consuma con moderazione e serietà. Non come fanno gli stupidi. Credo nell’importanza di restare uniti. Poi, ogni giorno esprimevo la mia opinione su di loro. Credo che in quel momento si considerassero peggio di quanto la gente pensasse. C’era la possibilità di salvarsi e di vincere. Nello sport, tra giocatori e allenatore, se c’è rispetto e valori condivisi, è molto meglio, e con amore, amicizia e cura si arriva al top, al top, al top. Il rispetto è normale. Se credo in te, è molto meglio. Ma se ti amo, diventi incredibile”.

Tra coloro che maggiormente hanno beneficiato della cura De Zerbi c’è il portiere Antonin Kinsky, dopo l’umiliazione subita quando Igor Tudor lo sostituì dopo soli 17′ contro l’Atletico Madrid, quando il Tottenham era sotto di tre gol. L’allenatore degli Spurs ha confermato che sarà lui il suo portiere titolare la prossima stagione. Kinsky è stato il migliore in campo nella partita amichevole pre-campionato vinta dagli Spurs contro il Chelsea per 2-1 a Sydney.

La campagna acquisti del Tottenham

“Da giocatore, da studente, quando sentivo un buon rapporto con l’insegnante, con l’allenatore, davo il massimo”, afferma De Zerbi. “Se non sentivo questa connessione, se non sentivo che l’insegnante o l’allenatore mi apprezzavano, mi chiudevo in me stesso e scoppiava una guerra. La cosa più importante del mio lavoro è il rapporto che ho come uomo. Senza quella relazione non potrei lavorare”. Archiviato il passato De Zerbi pensa al futuro. La campagna acquisti va a gonfie vele: è stato ingaggiato Van Hecke dal Brighton per 52 milioni di sterline, Sandro Tonali dal Newcastle per 100 milioni e Mateus Fernandes dal West Ham per 85 milioni di sterline, poi Andy Robertson e Marcos Senesi gratuitamente dal Liverpool e dal Bournemouth rispettivamente. De Zerbi ci dice che non ha ancora finito il lavoro.

“Robertson, credo, è un vincente. JP, forse non lo sapete, ma è un vincente, un leader. Tonali è un vincente. Cosa ne pensate? Ho lottato per portare giocatori pronti a vincere o meno? Se l’allenatore chiama il giocatore, puoi costruire un legame speciale all’inizio con lui, perché il giocatore sa che sei la chiave per questo trasferimento, e forse questo giocatore sente il bisogno di restituirti qualcosa di più rispetto a quando Johan Lange, il direttore sportivo, lo chiama. Con Mateus Fernandes, ho parlato con i genitori, con sua madre, con il padre. Ora dobbiamo portare i migliori giocatori per diventare competitivi. Non so se vincere, ma sicuramente per essere migliori dei risultati delle ultime due stagioni in Premier League”. Infine De Zerbi insiste sul fatto che non debba essere visto come un allenatore severo. “Devono fare quello che vogliono senza regole. Non amo le regole. Ho letto un libro in cui si diceva che le persone creative non seguono le regole. Mi piacerebbe avere giocatori creativi. Non voglio imporre regole. Solo un paio, due o tre al massimo”,