De Zerbi: "Il Benevento mi è rimasto nel cuore"

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è tornato a parlare del Benevento in una lunga intervista a Ottopagine.it.

"Benevento mi è rimasto nel cuore. La squadra e la città. Gente bellissima. Peccato che all'inizio qualcuno pensava male di me per la mia passata militanza con il Foggia. Poi, però, hanno apprezzato innanzitutto l'uomo che è la cosa che per me viene prima di tutto e dopo il professionista. Credetemi in quei mesi ho dato tutto quello che avevo dentro sia professionalmente che a livello umano ed ho trovato ragazzi che mi hanno seguito. Anche se può sembrare un paradosso è stato un periodo che mi ha formato, che mi ha fatto crescere, che mi ha insegnato tante cose".

Ora il tecnico bresciano sta facendo grandi cose al Sassuolo: "Ogni successo per me rappresenta una gioia doppia perchè c'è anche la rivalsa per la passata stagione, verso certe squadre che ci hanno sconfitto per inesperienza, per sfortuna o errori arbitrali".

L'allenatore neroverde segue la B quando può: "rmai una parte del cuore è anche giallorosso e chi mi conosce sa che non sono ipocrita, ma sincero e diretto. Non posso vedere molte partite ma mi aggiorno con amici e attraverso giornali. Spero di rivederlo in serie A ve lo meritate tutti. E poi lì c'è il presidente Oreste Vigorito che per me è stato un qualcosa di unico, e il direttore sportivo Pasquale Foggia, sono miei amici".

SPORTAL.IT | 07-11-2018 10:55