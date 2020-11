De Zerbi: "Juve? Berardi ha fatto bene a dire no"

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi a Tiki Taka ha parlato di Berardi e del suo no alla Juventus: “Dipende da cosa vuole un giocatore. Conosco bene il ragazzo e so che lui vuole divertirsi. Ogni fine allenamento devo cacciarlo dal campo perché sembra un bambino al parco. Se vuole questo ha fatto bene a non andare, se invece puntava sulla carriera e sull’ambizione allora ha sbagliato”.

I neroverdi hanno rivalutato Boga e Locatelli, scartati da Chelsea e Milan: “Li abbiamo presi da molto giovani. Abbiamo avuto la bravura di prenderli a titolo definitivo e ora sono un patrimonio enorme della nostra società”.

OMNISPORT | 24-11-2020 11:31