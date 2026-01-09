De Zerbi, lacrime e veleni: duro attacco dei tifosi dopo il ko col Psg, futuro all'OM a rischio, una big lo tenta

La confessione dell'allenatore italiano non convince i tifosi del Marsiglia, che lo accusano sui social. Quale potrebbe essere la sua prossima squadra

Brucia la sconfitta ai rigori in Supercoppa contro il Psg. Brucia al punto tale da scoppiare in lacrime negli spogliatoi. De Zerbi s’è messo a nudo davanti ai suoi ragazzi. Che hanno soltanto sfiorato l’impresa contro i campioni di tutto. Sono arrivati a un tanto così da quel trofeo sfumato col gol del 2-2 di Ramos al 95′ e poi dagli undici metri. La confessione dell’allenatore del Marsiglia, però, non convince i tifosi. Sul web sono in tanti ad accusare il tecnico italiano, finito nel mirino di una big del calcio inglese.

De Zerbi allo scoperto: la reazione al ko col Psg

Al minuto 87′ della gara che si è disputata in Kuwait il Marsiglia ha messo la freccia sul Psg grazie all’autorete di Pacho: 2-1, sembrava fatta. Mezza Supercoppa era già esposta al Velodrome. Ma, diceva il compianto Vujadin Boskov, “la partita finisce quando arbitro fischia”. E Gonçalo Ramos ha gelato l’Olympique proprio pochi istanti prima che il direttore di gara sancisse la fine dell’incontro. Ai rigori ci ha pensato un super Chevalier a mandare in frantumi i sogni di gloria della squadra di De Zerbi, che nel post partita non ha certo giocato a nascondino.

“La prima cosa che ho detto alla mia squadra è stata che non ho mai pianto dopo una sconfitta. E oggi (ieri, ndr) ho pianto quando sono tornato negli spogliatoi, perché ci stavamo preparando in modo speciale e perché il PSG è stata la squadra migliore d’Europa nell’ultimo anno e mezzo. Il Marsiglia meritava di vincere” riporta RmcSport. Poi ha aggiunto: “La seconda cosa che ho detto alla squadra è che dobbiamo sempre pretendere questo tipo di prestazione da noi stessi. Perché tutto ciò di cui una squadra forte ha bisogno per vincere, il Marsiglia ce l’aveva”.

Ma i tifosi lo attaccano: polemiche sul web

La confessione dell’ex allenatore di Sassuolo e Brighton non ha convinto una parte della tifoseria dell’OM, che lo ha duramente attaccato sui social. “Onestamente, è l’allenatore più sopravvalutato che abbia mai visto” scrive Axel su X. Gli fa eco PanameX: “De Zerbi è bravo solo quando è sfavorito. Qualsiasi allenatore gioca meglio quando affronta una squadra che gioca e lascia spazi. Guarda De Zerbi contro squadre più piccole: sconfitto in casa lo scorso fine settimana contro il Nantes, ad esempio”.

“Questo allenatore è davvero sopravvalutato. Che cosa ha dimostrato nella sua carriera?” si domanda Maximus. Anche in Italia De Zerbi risulta un allenatore divisivo: c’è chi lo ritiene un maestro e da sempre sposa la sua filosofia di calcio e chi, invece, non lo considera affatto un top coach.

Futuro all’OM a rischio: spunta una big inglese

Il 46enne bresciano ha un solo obiettivo: lasciarsi alle spalle la sconfitta col Psg per ripartire in campionato e Champions. Intanto si susseguono le voci di mercato che lo accostano nuovamente alla Premier League, dove ha già fatto molto bene alla guida del Brighton.

De Zerbi sarebbe finito nel mirino del Tottenham di Vicario e Udogie, dove proprio in questi giorni la tensione è arrivata alle stelle in una sorta di tutti contro tutti. Il clima è rovente e il futuro del danese Thomas Frank segnato: il tecnico del Marsiglia è ritenuto il profilo giusto per dare il via a un nuovo progetto.