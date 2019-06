De Zerbi: "Mai avuto dubbi sul futuro"

"Per noi è un momento emozionante, tutto questo, oltre al vantaggio dal punto di vista del lavoro, aumenterà il senso di appartenenza alla maglia e al club, è un ulteriore passo di crescita".

Con queste parole, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha commentato l'inaugurazione del "Mapei Football Center", il nuovo Centro Sportivo del club neroverde. "Un centro all'avanguardia, qui la proprietà è ambiziosa, seria e forte, ora tocca a noi dimostrare che ha fatto le scelte giuste", spiega De Zerbi che commenta anche le parole di patron Squinzi che sogna e vuole l'Europa.

"Non leggo il suo desiderio come una pressione, ma come un grande stimolo, a me piace sognare, ma ovviamente bisogna farlo tenendo conto della realtà, siamo da pochi anni in A e questo lo paghi se ti paragoni ad altri club a livello di pubblico, tradizione e storia, ma quando si lavora con idee chiare si fa bene, per me è un vantaggio, un onore e un privilegio cercare di migliorare e di puntare in alto. Io non ho mai avuto dubbi sul mio futuro".

