De Zerbi-Marsiglia, divorzio: via dopo lo 0-5 col PSG e l'ennesimo sfogo in allenamento, spunta il retroscena

Risoluzione contrattuale tra il tecnico italiano e l'OM: l'addio segue mesi di liti, frizioni coi calciatori e disfatte, tra cui la recente, clamorosa eliminazione dalla Champions.

L’ennesimo sfogo in allenamento, la reazione dei calciatori – attaccati in più circostanze, l’ultima dopo il clamoroso 0-5 rimediato dagli arcirivali del PSG – diversa dalle sue aspettative e la decisione, comunicata ai vertici dell’Olympique Marsiglia, di lasciare il club. La controversa esperienza di Roberto De Zerbi in Francia è ai titoli di coda. Nella notte, come riportato da diverse testate francesi, sono iniziate le trattative per la risoluzione anticipata del contratto tra il tecnico italiano e il glorioso club marsigliese, che in poche settimane ha visto svanire – uno dopo l’altro – tutti i suoi obiettivi.

De Zerbi, la disfatta col PSG e il discorso in allenamento

L’ultimo tentativo di rimettere insieme i cocci di un rapporto con la squadra che s’è rapidamente deteriorato è naufragato nel pomeriggio di martedì, quando il gruppo s’è ritrovato al centro sportivo Robert Louis-Dreyfus per riprendere gli allenamenti dopo il cappotto col Paris Saint-Germain. De Zerbi, per molti, non avrebbe dovuto neppure presentarsi al centro d’allenamento, ma rassegnare le dimissioni. Invece l’ex allenatore – tra le altre – di Sassuolo e Brighton al centro sportivo s’è presentato, rendendosi protagonista di un ennesimo sfogo indirizzato ai suoi calciatori. Un discorso durissimo, tenuto per “risollevare” l’ambiente.

Marsiglia e De Zerbi si dicono addio: risoluzione contrattuale

In realtà le parole di De Zerbi non hanno ottenuto gli effetti sperati. Dopo l’allenamento, coi calciatori sfiduciati e per nulla rianimati dal discorso “motivazionale” del tecnico, è arrivata la comunicazione al ds Benatia e al presidente Longoria. Per la risoluzione anticipata del contratto, rinnovato la scorsa estate e in scadenza a giugno 2027, mancava solo l’approvazione definitiva del presidente Frank McCourt. Giunta nella notte. E dire che, fino ad alcune settimane fa, De Zerbi si era detto pronto a rimanere sulla panchina del Marsiglia anche oltre i tre anni previsti dagli accordi, puntando a diventare “uno dei tecnici più longevi del club”.

Il comunicato del club che ufficializza la separazione

Questo il comunicato del club marsigliese che ha ufficializzato il divorzio: “A seguito di discussioni che hanno coinvolto la dirigenza del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – si è deciso di effettuare un cambio alla guida della prima squadra. Si è trattato di una decisione difficile e collettiva, presa dopo un’attenta riflessione nel migliore interesse del club per affrontare le sfide sportive di fine stagione. L’Olympique Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per la sua dedizione, il suo impegno, la sua professionalità e la sua dedizione, dimostrati in particolare dal secondo posto ottenuto nella stagione 2024-25. Il club gli augura il meglio per il futuro“.

Risse, sfoghi e sconfitte: storia del rapporto tra De Zerbi e l’OM

Tutto si è deteriorato in pochi mesi, con l’OM passato dal secondo al quarto posto in campionato e dalla lotta per il titolo a quella per la qualificazione in Champions. Proprio la Champions è stata recentemente teatro di un vero e proprio psicodramma, col Marsiglia eliminato per il gol di Trubin al 98′ di Benfica-Real Madrid e per l’incredibile 0-3 incassato dal Bruges. Anche la Supercoppa francese è sfuggita, sempre a vantaggio del “solito” PSG. Nell’ultimo mese e mezzo le frizioni con squadra e ambiente si sono moltiplicate (e c’erano state avvisaglie in estate con la burrascosa lite Rabiot-Rowe, cacciati entrambi). Ora la decisione di separarsi, ultimo atto di una liaison evidentemente non più così solida.