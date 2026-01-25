Marsiglia, De Zerbi ai ferri corti con la stampa francese: le accuse al tecnico. E anche il Manchester United lo scarica

Il tecnico italiano vince 3-1 contro il Lens ma si rende protagonista di un altro sfogo contro i giornalisti e la stampa francese lo mette nel mirino: “Del tutto inappropriato”

Roberto De Zerbi ha sempre avuto un rapporto molto complicato con la stampa, è successo in Italia e a quanto pare sta succedendo anche in Francia. Nonostante la vittoria del suo Marsiglia contro il Lens, il nervosismo del tecnico ha portato a un nuovo sfogo in conferenza stampa, con una dichiarazione che è stata pesantemente criticata. E anche il possibile approdo al Manchester United la prossima estate è in bilico.

Lo sfogo di De Zerbi in conferenza

Dopo alcune prestazioni negative, il Marsiglia è tornato a vincere nell’ultima giornata di Ligue 1 con la vittoria ai danni del Lens. Nonostante i tre punti e una prestazione convincente, Roberto De Zerbi in conferenza stampa ha mostrato tutto il suo nervosismo nei confronti della stampa transalpina: “Per essere trattato meglio dovrei prendere il passaporto francese”. E poi ha continuato: “Dovete decidere, un minuto dite che stiamo giocando male e quello dopo mi fate notare che abbiamo il miglior attacco”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le accuse al tecnico

Lo sfogo di Roberto De Zerbi però non è stato derubricato a un momento di nervosismo del momento nei confronti dei cronisti ma è diventato una sorta di caso in Francia scatenando le accuse de Le Parigine: “L’affermazione sul passaporto è molto grave. Vuole forse sottolineare un favoritismo nei confronti degli allenatori francesi? A prescindere dal significato nascosto dietro le sue frasi resta il fatto che era completamente fuori luogo”. Anche L’Equipe si scaglia contro il tecnico: “Ha un rapporto complicato con la stampa e un carattere imprevedibile. La sua comunicazione tradisce un certo nervosismo e forse anche qualche incomprensione all’interno della squadra”.

Il Manchester United lo scarica

Le prime partite di Michael Carrick alla guida del Manchester United sono andate decisamente meglio del previsto. Il tecnico subentrato ad Amorim ha raccolto un’eredità piuttosto pesante ma dopo l’avvio choc in FA Cup, sono arrivate due vittorie pesanti prima del derby con il Manchester City e poi nel big match in casa con l’Arsenal (paradossalmente facendo proprio un favore a Guardiola). In tanti già vorrebbero una sua promozione da “interim” a tecnico per la prossima stagione. Discussioni ancora in fase iniziale ma nel frattempo quello che sta succedendo intorno a De Zerbi ha creato un raffreddamento intorno al tecnico italiano che fino a qualche settimana fa sembra tra i favoriti per la panchina dei Red Devils.