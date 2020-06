De Zerbi non esclude l'addio al Sassuolo

Ai microfoni di TMW Roberto De Zerbi non ha escluso l'addio al Sassuolo. Il tecnico è corteggiato soprattutto dalla Fiorentina, che l'ha individuato come sostituto di Iachini per la prossima stagione.

"Pronto per il grande salto? Se rispondo, manco di rispetto al Sassuolo. Non ci si può mai definire pronti. C'è il trucco del risultato e delle variabili che ci sono: alleno da otto anni, qualcosa ho fatto, non mi sento ancora completo ma lo spero anche a 50-55 anni".

Boga e Locatelli sono richiestissimi sul mercato: "Il mercato purtroppo incide sempre, le voci ormai circolano sempre. Venendo da tre mesi senza calcio, viene fuori la passione. Se uno ama questo sport, può essere solo in parte deconcentrato da certe voci".

SPORTAL.IT | 11-06-2020 15:33