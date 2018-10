De Zerbi non si abbatte: "Andremo sempre meglio"

Roberto De Zerbi non boccia il suo Sassuolo, dopo la sconfitta per 2-0 rimediata sul campo del Napoli.

"Per tutti i novanta minuti abbiamo fatto bene, infatti mi sono complimentato con i ragazzi – ha dichiarato il tecnico dei neroverdi ai microfoni di 'Sky Sport' -. Siamo stati in grado di creare diverse occasioni, siamo anche andati vicini all'1-1 e non dobbiamo dimenticarci chi avevamo di fronte, ossia una squadra forte come il Napoli".

L'allenatore degli emiliani ha quindi alzato la posta: "In questo momento 3-4 uomini determinanti della nostra rosa non sono al massimo. Ora intendo portarli al 100% e a quel punto saremo in grado di fare anche meglio di stasera. Siamo una squadra giovane, alcuni dei nostri acquisiranno esperienza con il tempo. Ma sono tappe normali in un percorso di crescita come quello che stiamo affrontando".

Infine un giudizio su Juventus e Napoli, dopo averle affrontate a distanza ravvicinata l'una dall'altra. "Sono due squadre costruite in maniera diversa e punti di forza, quelli su cui basano il proprio successo, completamente diversi. Dando un'occhiata alla rosa e al peso dei calciatori si potrebbe dire che la Juventus parte in vantaggio, ma attenzione perché nel calcio non si sa mai", parola di Roberto De Zerbi.

SPORTAL.IT | 07-10-2018 21:25