De Zerbi perde le staffe, che lite con Emery: interviene la security. Cosa è successo

Il tecnico bresciano diventa una furia con il suo collega e si accende il clima in Marsiglia-Aston Villa. Ecco cosa ha fatto scoccare la scintilla

Altro che calcio d’estate e clima amichevole. In qualche caso il contesto non conta, specialmente se gli allenatori sono due tipi sanguigni come Roberto De Zerbi e Unai Emery. Tra Olympique Marsiglia e Aston Villa, le scintille ci sono state in campo con toni agonistici decisamente elevati e pure in panchina con i faccia a faccia tra i due mister che sono proseguiti anche dopo la fine della gara.

Il risultato: l’OM vince 3-1

Se volete, partiamo prima dal risultato che però – come potete intuire – non sarebbe l’argomento principale del racconto. L’Olympique Marsiglia ha battuto 3-1 l’Aston Villa. Mattatore del match, Pierre-Emerick Aubameyang, autore di una doppietta che ha di fatto sparigliato le carte. Poi il tris di Greenwood e infine McGinn per il classico gol della bandiera degli inglesi.

Le proteste di Emery e il faccia a faccia

E veniamo al clou. Unai Emery ha protestato vivacemente con l’arbitro, accusandolo di alcuni fischi discutibili. Ne è nato un rapido scambio di parole, sempre più acceso, fino a portare i due allenatori faccia a faccia in pochi secondi. Inevitabilmente, i video della lite hanno invaso i social, diventando virali. La tensione è rimasta alta finché gli staff tecnici, supportati dalla sicurezza dello stadio, non sono riusciti a separarli e riportare la calma.

Il precedente di De Zerbi

Roberto De Zerbi non è nuovo a episodi simili. Anzi, si sa che il bresciano ha un carattere piuttosto fumantino. Nelle ultime settimane, un video che lo mostra in un momento di tensione con un suo ex giocatore ha fatto parlare molto sui social e nell’ambiente di Marsiglia.

Nel documentario che ripercorre la scorsa stagione, infatti, si vede un episodio in cui l’ex tecnico del Sassuolo ha un confronto acceso con Ismael Koné, appena trasferitosi proprio ai neroverdi, e che viene accusato dall’allenatore di scarso impegno. I due discutono animatamente e il mister ordina al calciatore di lasciare l’allenamento e di andare subito a farsi la doccia di corsa.

La spiegazione del duello dal diretto interessato

Alla fine, comunque, è stato lo stesso Roberto De Zerbi a spiegare cosa è accaduto con il collega. “Si è lamentato dei miei giocatori e non mi è piaciuto, tocca a me parlare con loro, l’allenatore avversario deve prendersi cura dei suoi giocatori“, ha raccontato il tecnico dell’OM nella conferenza stampa post gara. Insomma, guai a toccare i suoi calciatori. Ora lo sa pure Unai Emery.