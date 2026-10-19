Alla settima partita di campionato arriva finalmente la tanto agognata prima vittoria in Premier League per il Tottenham di De Zerbi, che - un po' a fatica - piega la resistenza del Coventry City e raddoppia il proprio bottino in classifica

Prima gioia stagionale in Premier League per il Tottenham, che dopo un inizio di campionato da incubo ha trovato finalmente i tre punti battendo il Coventry City. Una vittoria che per la squadra di Roberto De Zerbi deve rappresentare l’inizio della svolta, in modo da poter finalmente abbandonare la parte bassa della classifica e tornare a competere per posizioni che rispecchino le ambizioni del club.

Prima vittoria stagionale in Premier per il Tottenham

Dopo tre sconfitte e tre pareggi è finalmente arrivata la prima vittoria stagione per il Tottenham, che si è imposto in casa battendo il Coventry City. A sbloccare l’incontro in favore degli Spurs ci ha pensato James Maddison, tornato titolare e in gol dopo appena 14 minuti, ma in avvio di secondo tempo arriva la reazione degli ospiti, che trovano l’1-1 Jack Rudoni. La parità dura però meno di dieci minuti, con Omar Marmoush che riporta avanti il Tottenham. A chiudere definitivamente l’incontro ci pensa poi Ben Davies, che trova la rete del 3-1 finale

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Tifosi ai piedi di Tonali

A brillare tra i giocatori del Tottenham è stato come al solito il nostro Sandro Tonali, protagonista dell’ennesima prestazione positiva da quando si è trasferito a Londra, tanto che – nonostante l’avvio molto complicato della squadra – i tifosi Spurs sembrano essere già ai piedi dell’azzurro, esaltato da molti utenti sui social. “Tonali è così importante per questa squadra. Un’altra prestazione mostruosa a centrocampo. È stato di nuovo il nostro miglior giocatore. È decisamente un giocatore da 100 milioni di sterline” è il pensiero di un utente condiviso da molti altri. “Tonali è stato il nostro miglior giocatore comunque”, e ancora “Tonali è un giocatore eccellente, il suo lavoro passa massicciamente inosservato”, fino a un semplice, ma quanto mai esplicativo “Adoro davvero davvero davvero davvero davvero davvero davvero davvero davvero davvero davvero davvero davvero davvero davvero davvero Sandro Tonali”. C’è chi però, vista la recente cattiva sorte del Tottenham, inizia anche a temere per l’azzurro: “Tonali è così di classe a centrocampo, voglio dire, si beccherà un infortunio a lungo termine da un giorno all’altro perché sta giocando così bene è quello che succede al Tottenham quando inizi a giocare bene ma è davvero davvero bravo”.

Che sia l’inizio della svolta?

Questa vittoria per il Tottenham deve rappresentare il punto di svolta in una stagione fin qui altamente deludente, come testimoniano i soli sei punti finora collezionati in Premier che valgono alla squadra il 16° posto. Una potenziale svolta che da un certo punto non sembra nemmeno casuale. Proprio dopo il pareggio contro il Manchester United De Zerbi infatti aveva organizzato un viaggio di squadra a Marbella per fare gruppo. Un tentativo che, almeno da questa prima uscita, sembra essere andato in porto, ma la strada per tornare alle posizioni nobili del campionato è ancora lunga e in salita, anche se potrebbe arrivare almeno un piccolo assist dalla possibile penalizzazione del Manchester City.