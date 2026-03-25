De Zerbi, ritorno in Premier dietro l’angolo: è la prima scelta del Tottenham se molla Tudor 

Dopo l’infelice esperienza al Marsiglia il tecnico bresciano potrebbe ripartire dal club londinese, in lotta per evitare la retrocessione in Championship

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Chiusa infelicemente l’esperienza al Marsiglia, Roberto De Zerbi potrebbe presto attraversare la Manica e tornare in Premier League: in caso di esonero di Igor Tudor, il Tottenham sta pensando di affidare a lui la squadra in lotta per non retrocedere.

Tottenham, De Zerbi al posto di Tudor?

Potrebbero durare ancora poco le vacanze di Roberto De Zerbi, attualmente senza squadra dopo la rescissione consensuale del contratto col Marsiglia, avvenuta all’inizio di febbraio. L’autorevole Times ha infatti indicato nell’allenatore bresciano il favorito come possibile sostituto di Igor Tudor, a rischio esonero nel Tottenham. Il tecnico croato non è riuscito a risollevare gli Spurs in Premier League, collezionando appena una vittoria in sette partite e incassando quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato.

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La crisi degli Spurs

Il Tottenham è attualmente 17° in classifica nel campionato inglese con un solo punto di vantaggio sul West Ham, prima delle tre squadre in zona retrocessione, e dopo la sosta per le nazionali è atteso da un delicato match contro il lanciatissimo Sunderland, 11° grazie alla vittoria nel sentito derby del Nord col Newcastle. L’incontro è fissato per il 12 aprile: la lunga pausa del campionato offrirebbe dunque alla dirigenza del Tottenham la possibilità di operare il cambio di gestione tecnica e al nuovo allenatore il tempo necessario per lavorare prima del debutto.

L’eccezione di De Zerbi

Un fattore, quello del tempo, che potrebbe indurre anche un perfezionista come De Zerbi a fare un eccezione rispetto alle proprie abitudini e ad accettare la proposta degli Spurs: è noto, infatti, quanto il tecnico bresciano non ami subentrare a stagione in corso. Riuscisse a centrare la salvezza, inoltre, l’allenatore si ritroverebbe alla guida di un club con ampie possibilità di spesa sul mercato, pronto a rifondare e, molto probabilmente, a lui grato per aver evitato il baratro della Championship.

L’amata Premier League

L’altra ragione che potrebbe spingere De Zerbi al sì è ovviamente la prospettiva di tornare in Premier League, campionato nel quale si è fatto apprezzare alla guida del Brighton, nel biennio 2022-24, trasformando i “Seagulls” nella rivelazione del campionato e guidandoli anche alla loro prima storica partecipazione ad una coppa europea con la qualificazione all’Europa League conquistata al primo anno. Il fascino del ritorno in Premier, per di più in un club prestigioso, potrebbe avere il suo peso nella valutazione di De Zerbi.