L'esterno preso in prestito dal Chelsea, non gioca da 20 mesi dopo la squalifica per doping, il tecnico italiano lo aveva già avuto allo Shakhtar Donetsk

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E’ arrivato anche l’ultimo regalo per De Zerbi. Dopo una sontuosa campagna acquisti da quasi 400 milioni di sterline,. il Tottenham ha annunciato, nell’ultimo giorno di mercato, l’ingaggio anche dell’esterno del Chelsea Mykhailo Mudryk. L’ucraino, un vecchio pallino del tecnico italiano, arriva dal Chelsea in prestito per una stagione dopo che la squalifica di 20 mesi per doping si è conclusa ad agosto. Il giocatore ha disputato finora solo una breve partita di precampionato con i Blues nell’amichevole estiva contro la Juve.

L’entusiasmo del giocatore e del tecnico

Dopo essere passato al Chelsea dallo Shakhtar Donetsk per 89 milioni di sterline, Mudryk non gioca una partita ufficiale dal 28 novembre 2024 , quando aveva partecipato alla vittoria per 2-0 del Chelsea contro l’Heidenheim in Conference League, essendo risultato positivo dieci giorni dopo a un test antidoping per il meldonio, sostanza vietata. Il venticinquenne è ora libero di riprendere la sua carriera e lo farà al Tottenham, dove ritroverà il suo vecchio allenatore Roberto de Zerbi. “È una sensazione fantastica. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e a giocare per il Club, e sono felicissimo di ritrovare De Zerbi. Sono un giocatore che porta velocità e creatività e voglio dare il mio contributo sia in fase offensiva che difensiva. Voglio entusiasmare i tifosi. Vedo che questa è una squadra forte, con ottimi giocatori, e non vedo l’ora di condividere il campo e momenti speciali con loro.”

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De Zerbi, che è reduce da un avvio da incubo in Premier, è soddisfatto: “Avendo lavorato con Misha all’inizio della sua carriera, so esattamente cosa può apportare alla nostra squadra. Possiede le qualità per cambiare una partita grazie alla sua velocità e alla sua abilità negli uno contro uno, ed è un talento offensivo entusiasmante. Chiederò molto a Misha e il nostro compito è aiutarlo a esprimere al meglio il suo potenziale. Se ci riusciremo, potrà diventare un giocatore importantissimo per noi. Sono molto contento che abbia scelto di venire qui e non vedo l’ora di lavorare di nuovo con lui.”

La squalifica per doping

Il Tottenham ha dovuto affrontare la concorrenza di altre squadre di Premier League per assicurarsi Mydryk, tra cui Leeds, Coventry, Brentford e Sunderland. Mudryk era stato squalificato per quattro anni ma la squalifica è stata revocata in seguito a un accordo raggiunto con la FA. Fin dall’inizio Mudryk ha insistito sul fatto di non aver mai assunto consapevolmente o intenzionalmente una sostanza proibita. Un fattore importante per la risoluzione concordata è la modifica apportata dall’Agenzia Mondiale Antidoping agli standard di refertazione scientifica utilizzati dai laboratori antidoping accreditati per l’analisi dei campioni per la ricerca del meldonio.

Dopo aver ricevuto l’autorizzazione a giocare, Mudryk ha scritto: “Dopo una lunga battaglia, la squalifica di quattro anni che mi era stata inflitta è stata revocata e sono libero di riprendere la mia carriera con effetto immediato. Sono grato che questo processo sia giunto a conclusione, di aver ricevuto l’autorizzazione a tornare a giocare a calcio e di poter ora guardare al futuro. Questo è stato il periodo più difficile della mia carriera.”

La carriera di Mudryk

Classe 2001, Mudryk è cresciuto tra Metalist Kharkiv e Dnipro prima di approdare nel settore giovanile dello Shakhtar nel 2016. Dopo due esperienze in prestito nel campionato ucraino, è esploso proprio sotto la guida di De Zerbi, diventando uno dei protagonisti della squadra e conquistando per due anni consecutivi il premio di miglior giocatore del club. Nel gennaio 2023 è passato al Chelsea, dove ha totalizzato 73 presenze complessive, mettendo a referto 21 partecipazioni a gol tra reti e assist. Con la nazionale maggiore dell’Ucraina ha collezionato finora 28 presenze e tre reti. Tra i momenti più significativi della sua carriera internazionale c’è il gol decisivo che ha regalato alla sua selezione la qualificazione agli Europei del 2024.