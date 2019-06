De Zerbi si toglie dal mercato

Ormai era nell'aria, ora è diventato praticamente ufficiale: Roberto De Zerbi non sarà il prossimo allenatore della Roma, ma resterà sulla panchina del Sassuolo anche nella prossima stagione.

Questo l'esito di un summit avvenuto mercoledì a Milano, al termine del quale il tecnico bresciano ha informato i giornalisti giunti sul posto del buon esito della riunione con la dirigenza neroverde: "Non c'erano mai stati problemi o dubbi sulla mia permanenza, quindi non mi spiego tutto questo clamore. Il fatto che ci siano stati interessamenti nei miei confronti fa piacere, ma ho sempre pensato solo a programmare la prossima stagione al Sassuolo".

De Zerbi non ha quindi smentito che la possibilità Roma sia stata reale: "Come contatto qualcosa c'è stato, ma ripeto che le mie idee sul futuro sono chiarissime e non c'è altro da aggiungere".

SPORTAL.IT | 05-06-2019 22:08