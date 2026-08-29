Spurs sterili in attacco e puniti nella ripresa dalle reti di Elanga e Wissa: seconda sconfitta di fila. Allenatore sotto accusa, i tifosi dei 'Geordies' si vendicano del regista.

Doveva essere la partita del riscatto per il Tottenham dopo il pessimo esordio in Premier League sul campo del Brentford. E qualche timido passo avanti c’è stato, non però nel risultato. Dallo 0-3 incassato nel derby del Brentford Community Stadium, gli Spurs sono infatti passati allo 0-2 rimediato a domicilio dal Newcastle. Proprio la squadra che ha venduto Tonali ai londinesi per una cifra monstre, su espressa indicazione di De Zerbi. Per il tecnico e il regista, insomma, una nuova giornata no. Fischi per il primo, contestato apertamente da una larga fetta della tifoseria. Cori dai suoi ex tifosi per il regista, dopo il “tradimento” estivo.

Zero e punti e zero gol: avvio da incubo per gli Spurs

Zero punti e zero gol in campionato per il Tottenham dopo due partite di campionato: un bilancio davvero deludente, anche se siamo appena agli inizi della stagione. Nella sfida tra “profeti”, dunque, De Zerbi ha perso il confronto col suo dirimpettaio, Jaissle, che nella tana degli Spurs ha colto il suo primo successo in carriera in Premier League. Una vittoria maturata nel secondo tempo, dopo che nel primo la squadra di casa era apparsa più intraprendente, senza però riuscire a trovare la via della rete. I gol sono arrivati nella ripresa, ma li ha messi a segno il Newcastle con Elanga e Wissa.

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Le scelte di De Zerbi per il Newcastle: Tonali sostituito

De Zerbi ha scelto Kinsky tra i pali, Gray, Van Hecke, Van de Ven e Robertson in difesa, con Tonali e Bentancur in mediana e il terzetto composto da Porro, Mateus Fernandes e Tel alle spalle del neo acquisto Marmoush, altro pezzo pregiato (e costosissimo) del mercato. Stesso schieramento per i Geordies, con Elanga, Willock e Barnes a supporto della prima punta Wissa. Di Elanga, su invito di Dedic, il gol che ha sbloccato il risultato al 17′ della ripresa. Nessuna reazione dal Tottenham, che ha poi subito il raddoppio firmato da Wissa su assist di Woltemade, attaccante nel mirino del Napoli. Tonali è uscito a 15′ dal termine, sostituito da Solanke. In campo pure Udogie, entrato a metà ripresa al posto di Robertson.

Contestazione per De Zerbi: Tonali, cori contro il “traditore”

Al termine del match inevitabili i fischi dalle tribune a indirizzo del Tottenham e strali sui social nei confronti dell’allenatore che ha fatto spendere una montagna di soldi al club per ritrovarsi malinconicamente in fondo alla classifica dopo 180 minuti. “È questo il grande spettacolo di De Zerbi?”, si legge su X. “Riusciremo a segnare un gol prima o poi?“. E ancora: “Sicuri che questo allenatore sia la soluzione migliore per il Tottenham?”. Brutto pomeriggio anche per Tonali, fischiato dai suoi ex tifosi e oggetto di cori non propriamente concilianti dopo il discusso trasferimento estivo proprio dal Newcastle agli Spurs.