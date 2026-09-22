Tottenham, De Zerbi vicino all’esonero: l’ultima mossa del tecnico scatena le polemiche e spuntano già i sostituti

Due punti in 5 partite e ultimo posto in classifica: De Zerbi rischia l'esonero al Tottenham. Da Southgate a Slot, chi può sostituirlo. Contro il Manchester United sarà decisiva

Tre sconfitte in 5 giornate e due soli punti conquistati in campionato: il Tottenham, ultimo in classifica, si interroga sul futuro di Roberto De Zerbi. La proprietà vorrebbe cambiare, da Southgate a Slot, i nomi non mancano, ma il tecnico bresciano potrebbe strappare la riconferma almeno fino alla partita contro il Manchester United, alla ripresa del campionato.

De Zerbi, disastro da 430 milioni di euro

Al Tottenham stanno riflettendo sul futuro di Roberto De Zerbi, qualche dirigente o la proprietà stessa si starà sicuramente pentendo della scelta di affidare la panchina degli Hotspurs al tecnico bresciano, incapace al momento di dare un’identità alla sua squadra, ancora senza vittorie in Premier League.

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Per consentirgli di fare bene, tra mercato e altri investimenti, sono stati immessi nel club oltre 430 milioni di euro, che in sterline fanno circa 370 milioni. Soltanto Sandro Tonali, prelevato dal Newcastle, è costato 116 milioni, senza dimenticare gli oltre 158 milioni di euro per Savinho e Marmoush arrivati dal Manchester City e i 60 milioni investiti per il difensore olandese Van Hecke del Brighton.

De Zerbi contestato, proprietà infuriata

Un disastro finanziario accentuato dall’ultimo posto in classifica. Quando non ha perso (già tre ko in 5 partite), il Tottenham non è andato oltre due 0-0, gli unici punti conquistati in campionato. Inoltre è già fuori dalla Coppa di Lega, eliminato dal Liverpool.

Dati alla mano, il Tottenham non partiva così male da 18 anni. Il principale colpevole? Ovviamente De Zerbi per i tifosi del Tottenham, che l’hanno fischiato dopo la sconfitta interna contro l’Aston Villa. Lui se l’è presa con i suoi giocatori arrivando persino a criticare il faraonico mercato estivo. Da quello che si dice, il proprietario degli Spurs, Joe Lewis sarebbe infuriato e pronto a cambiare allenatore a stretto giro di posta.

Chi può sostituirlo in caso di esonero?

Chi potrebbe sostituirlo? Il principale candidato è l’ex ct inglese Gareth Southgate, ma piacciono pure il tedesco Nagelsman e l’ex Liverpool, Arne Slot. L’alternativa meno altisonante è Kieran McKenna, gli ultimi 5 anni all’Ipswich Town con due promozioni dalla League One alla Premier League.

De Zerbi, però, potrebbe strappare la riconferma con la promessa di un immediato riscatto già a partire dalla sfida contro il Manchester United alla ripresa delle ostilità. Intanto ha deciso di dare una settimana di ferie alla sua squadra, incontrando nuovi pareri negativi. Secondo il Telegraph, la scelta è stata maturata prima dello stop con l’Aston Villa, per una normale gestione del gruppo durante la sosta.