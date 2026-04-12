De Zerbi, esordio da incubo al Tottenham: Romero esce in lacrime. Le big d’Europa “gufano” e sperano nella retrocessione

Gli Spurs si arrendono in casa del Sunderland e piombano al terzultimo posto in classifica. Nel primo tempo revocato anche un calcio di rigore a Kolo Muani. E per Vicario si avvicina il ritorno in Italia

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Non poteva comincia nel peggiore dei modi l’esperienza inglese di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham. Il tecnico italiano, arrivato in Premier per provare a salvare gli Spurs dalla retrocessione, rimedia subito una sconfitta in casa del Sunderland con la squadra che ora si trova in piena zona retrocessione a sei giornate dalla fine.

Il rigore revocato e la rete di Mukiele

Partita molto equilibrata quella giocata in casa del Sunderland. Un po’ di paura nella squadra di De Zerbi si nota ma tutto sembra volgere al meglio quando al 21’ del primo tempo, Kolo Muani si procura un calcio di rigore. L’ex giocatore della Juventus riesce a incunearsi in area tra Alderete e O’Nien prima di essere steso. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del rigore ma dalle immagini si nota che il primo contatto falloso è proprio quello dell’attaccante francese. Il Var interviene e cancella la decisione. Nella ripresa arriva poi la doccia gelata con la rete di Mukiele che trova un sinistro vincente che beffa un Kinsky, che dopo la notte da incubo in Champions, si conferma ancora una volta poco affidale.

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L’infortunio di Romero

La giornata da incubo degli Spurs però non finisce con la sconfitta in casa del Sunderland e una classifica che ora diventa perlomeno complicata. A complicare ancora di più la situazione ci ha pensato l’infortunio dell’ex difensore dell’Atalanta, Romero. Al 19’ del secondo tempo, il giocatore argentino prova a coprire l’uscita del suo portiere ma alle sue spalle arriva una spinta molto netta di Mukiele ai suoi danni con Romero che finisce per franare in maniera molto dura su Kinsky. Il match si ferma per quasi 8 minuti e tutti sembrano preoccupati dalle condizioni dell’estremo difensore ceco colpito alla testa (anche perché De Zerbi ha dovuto fare a meno anche di Vicario infortunato). Ma in realtà ad aver subito i danni principali è Romero costretto a lasciare il campo e a preoccupare sono le sue lacrime proprio al momento del cambio.

Perché tutti gufano gli Spurs

La retrocessione del Tottenham sarebbe qualcosa di clamoroso. La formazione londinese cominciava la stagione forse non con aspirazioni di puntare al titolo ma sicuramente come una delle squadre più forti del torneo. E invece nel giro di qualche mese, le cose hanno preso una direzione completamente sbagliata. L’era di Thomas Frank si è interrotta lo scorso 11 febbraio, al suo posto un intermezzo targato Igor Tudor che si è rivelato disastro prima dell’arrivo di De Zerbi, che dopo l’avventura al Marsiglia, ora è chiamato a fare un mezzo miracolo per evitare la retrocessione.

La situazione del Tottenham però rischia di essere molto “interessante” anche per le altre big del calcio europeo. In caso di retrocessione, il club rischia di trasformarsi in un mega supermercato visti i tanti talenti presenti in rosa. Da tempo Inter e Juventus hanno messo gli occhi su Gugliemo Vicario, desideroso di tornare in Italia. Ma tra i giocatori che potrebbero andare via a prezzo di saldo e fare le fortuna di altre squadre ci sono anche Richarlison, Kolo Muani, Romero e Dragusin.