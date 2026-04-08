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Pioggia di soldi per Roberto De Zerbi, riparte dal Tottenham: perché tanto credito nonostante gli esoneri?

L'ex Sassuolo e OM ritorna in Inghilterra dopo il passato al Brighton: sarà il secondo allenatore più pagato della Premier League

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Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

E alla fine è ufficiale: Roberto De Zerbi riparte da Londra, sponda Tottenham. L’allenatore bresciano classe ’79 ritrova una panchina dopo nemmeno due mesi dalla fine dell’avventura in Ligue 1 con l’Olympique Marsiglia, lasciato al quarto posto in classifica a 12 punti di distanza dal PSG capolista e all’indomani della pesante sconfitta proprio contro i parigini per 5-0.

Per il mister bresciano si tratta di un ritorno in Premier League dopo il passato al Brighton. Sarà il secondo allenatore più pagato del campionato dopo Pep Guardiola. Ma come mai, un contratto del genere dopo l’ennesimo esonero? Perchè gode ancora di tutto questo credito?

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la nostra disamina dell’approdo di De Zerbi al Tottenham.

Novakid

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