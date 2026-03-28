Il Tottenham già scarica De Zerbi, la clamorosa protesta dei tifosi: Fiorentina e Paratici in agguato

Il tecnico italiano scatena la rabbia dei tifosi degli Spurs che puntano il dito dopo le prese di posizione nette a favore dell'ex United, Mason Greenwood

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La stagione da dimenticare del Tottenham si completa di un ulteriore tassello, con i tifosi a schierarsi apertamente e in modo netto contro il possibile approdo all’Hotspur Stadium di Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano, che ha appena concluso la propria avventura a Marsiglia, sarebbe infatti l’indiziato numero uno per sostituire Igor Tudor per provare a salvare una stagione che rischia di chiudersi con una clamorosa retrocessione. I tifosi degli Spurs hanno addirittura lanciato la campagna “No a Roberto De Zerbi”. Paratici, che pensa proprio all’ex Sassuolo per sostituire Vanoli alla guida della Fiorentina nella prossima stagione, osserva interessato.

De Zerbi per salvare gli Spurs

A un solo punto dalla zona retrocessione e con un solo pareggio nelle ultime cinque uscite, il Tottenham rischia seriamente di dover scendere in Championship al termine della stagione. Alla guida degli Spurs c’è un Igor Tudor, subentrato a metà febbraio a Thomas Frank e ora anche lui in bilico. Tra i nomi in lizza per sostituire l’ex tecnico della Juventus c’è anche Roberto De Zerbi, liberatosi dall’OM proprio nello stesso periodo in cui il croato prendeva possesso della panchina degli inglesi.

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Tifosi sul piede di guerra

Le voci su un possibile arrivo dell’ex tecnico del Sassuolo non sembrano aver incontrato il favore della piazza, scatenando le veementi proteste dei tifosi inglesi. I gruppi organizzati del tifo Spurs hanno infatti invitato il club a non ingaggiare De Zerbi. Le motivazioni non sono, però, di natura tattica o prettamente calcistica, ma travalicano il campo e riguardano questioni altre.

Le colpe di De Zerbi

A protestare sono i gruppi Proud Lilywhites, Women of the Lane e Spurs Reach. Il motivo del no è da imputare alle prese di posizione del tecnico italiano in difesa di Mason Greenwood. L’attaccante ex United, voluto fortemente al Marsiglia proprio da De Zerbi nel 2024, era stato infatti arrestato nel 2022 con le accuse di violenza domestica e tentato stupro.

Tutte accuse ritirate un anno più tardi dal Crown Prosecution Service per via della rinuncia a procedere da parte dei testimoni e che De Zerbi ha sempre voluto tenere fuori dal calcio, arrivando a difendere il proprio numero 10, apostrofandolo come “un bravo ragazzo, che ha pagato un prezzo altissimo per quello che era successo”.

Tifosi con Tudor

Ora, però, quelle prese di posizione così nette potrebbero davvero precludergli le porte di un ritorno in Premier League, dopo le due stagioni al Brighton. Secondo le associazioni di tifosi, infatti, un suo ingaggio potrebbe essere visto come un’ammissione di tolleranza verso la violenza sulle donne da parte del club. I tifosi preferirebbero confermare Tudor, che sta anche attraversando un momento delicato dopo la perdita del padre.

La Fiorentina prepara l’assalto

La Fiorentina osserva interessata e Paratici prepara il piano per vestire di viola il tecnico bresciano. Anche con la salvezza, infatti, Paolo Vanoli, a meno di un clamoroso exploit in Conference League, a fine stagione dovrebbe salutare. La volontà sulle rive dell’Arno è quella di tirare una riga con il recente passato e portare una mentalità nuova al Franchi. E De Zerbi è in cima alla lista.