Debon: "Lorenzo-Marquez? Non sarà come con Valentino"

L'ex coach di Jorge Lorenzo Alex Debon a Radio Marca è tornato sulla spinosa questione del rapporto tra Jorge e la Ducati. Il centauro maiorchino a fine anno passerà in Honda: "Ottime notizie per gli sponsor della Spagna… penso che la scommessa di Alberto Puig e Honda sia sorprendente e molto positiva, con due piloti molto veloci, Jorge si adatterà molto bene. Sono due galli nello stesso pollaio, ma la grande differenza tra Valentino e Jorge e la situazione attuale è che Vale è italiano, in questo caso sono entrambi spagnoli, condividono anche uno sponsor spagnolo ed entrambi sono desiderosi di ottenere titoli e carriere. Nonostante gli attriti che hanno avuto in pista hanno un rapporto personale molto cordiale e molto buono, è chiaro che Marc non si lascerà mordere un centimetro, ma Jorge darà tutto".

Le difficoltà in Ducati: "C’era un numero di persone all’interno della Ducati, con nomi e cognomi, a cui la mia presenza nel box e la mia perseveranza e la mia lotta per difenderlo non piaceva. Alla fine hanno creato situazioni molto tese attorno alla mia figura e hanno innervosito il pilota. Alla fine Jorge mi ha detto dopo il Qatar che era preferibile restare a casa. Credo che non abbiano mai capito la qualità come pilota e persona, oltre al potenziale di Jorge, sin dal primo anno".

SPORTAL.IT | 11-06-2018 10:45