Debutto da incubo per Morrison con la Giamaica

Dopo tanto tempo, Ravel Morrison è riuscito a esordire con la nazionale della Giamaica. Il talento ex Manchester United, passato anche per la Lazio, ha potuto giocare con i Reggae Boys per la prima volta a 27 anni.

L’esordio, però, non è andato proprio come sperato, visto che la squadra allenata da Whitmore ha perso malamente per 3-0 contro l’Arabia Saudita in amichevole.

Morrison è entrato soltanto a inizio secondo tempo, insieme ad altri giocatori di primissimo piano come Bobby Reid o Leon Bailey. Senza però riuscire a ribaltare il risultato.

I goal di Al-Dawsari, Al-Shehri e Albirakan hanno fissato il punteggio sul 3-0 finale, rovinando la prima del trequartista che oggi è in forza all’ADO Den Haag.

Morrison aveva giocato nelle nazionali Under dell’Inghilterra, arrivando fino all’Under 21, ma senza mai fare il passo dell’esordio assoluto con la prima squadra.

OMNISPORT | 15-11-2020 10:18