Defendi consola la Ternana

Anche all’interno di una stagione da dimenticare, la Ternana trova un motivo per sorridere attraverso il rinnovo del contratto di Marino Defendi.

L’esperto esterno ex Atalanta e Bari ha prolungato fino al 2021. Queste le dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della Ternana: “Sono felice e orgoglioso. E’ un momento delicato, la squadra non sta ottenendo i risultati che tutti ci aspettavamo, noi calciatori, la società e, naturalmente, i tifosi. Anche per questo motivo aver prolungato il contratto, che mi farà restare in rossoverde altre due stagioni, rappresenta per me un motivo di orgoglio. I rinnovi sono un evento piuttosto raro; se il presidente Bendecchi, il vice Tagliavento ed il diesse Leone hanno voluto farmi questa proposta, che ho accettato con entusiasmo, non posso che esserne felice, evidentemente hanno fiducia e stima nei miei confronti, peraltro ricambiate”.

“Da parte mia garantirò massimo impegno come fatto in questi tre anni, sperando anche che la squadra possa avere un pizzico di fortuna in più. Questo prolungamento – prosegue – mi responsabilizza ancora di più e spero di contribuire anche alla crescita dei più giovani. Sono consapevole di essere fortunato perché vivo in una città che mi piace con un pubblico appassionato ed una società che ha progetti seri per il futuro. Non potevo sperare in nulla di meglio”.

.

SPORTAL.IT | 17-04-2019 21:26