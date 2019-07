Defrel-Cagliari, l'agente conferma

L'operazione Nicolò Barella alla Roma potrebbe essere favorita dall'inserimento di Gregoire Defrel nell'affare. Secondo quanto riferito ai microfoni di Sky Sport da Giampiero Pocetta, agente del giocatore francese, il suo assistito interessa proprio al Cagliari. "Ma quella isolana non è l'unica società ad apprezzarlo" ha aggiunto il navigato procuratore.

Defrel è reduce da una stagione positiva con la Sampdoria, arricchita con undici gol in serie A, ma non è stato riscattato dai blucerchiati. Rientrato alla Roma per fine prestito adesso è alla ricerca di una nuova sistemazione, possibilmente a titolo definitivo.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 15:43