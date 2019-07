Defrel, c'è un altro ostacolo per il Cagliari

C'è un altro ostacolo – insieme alla valutazione del suo cartellino reputata eccessiva dalla Cagliari – sulla strada che dovrebbe portare Gregoire Defrel dalla Roma in Sardegna. Sul francese ex Sassuolo, che nell'ultima stagione i giallorossi hanno girato in prestito alla Sampdoria, si è fiondato l'Aston Villa. Il club di Birmingham ha fatto un'offerta superiore a quella degli isolani e del Watford, a sua volta interessato, e potrebbe spuntarla.

Per Defrel si tratterebbe della prima esperienza fuori dall'Italia.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 11:10