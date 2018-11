Defrel: "Ecco perché ho scelto la Samp"

Un inizio di stagione da incorniciare per Gregoire Defrel, miglior marcatore della Samp con ben sei reti in campionato.

Intervistato da Farodiroma.it, l’attaccante blucerchiato ha parlato dei motivi che l’hanno spinto ad accettare la proposta del club di Massimo Ferrero: “Prima di andare alla Samp, avevo sentito parlare molto e bene di Giampaolo. Mi ha stupito, mi piace il calcio che ha in testa, mi piace il modulo che propone ed è bravissimo tatticamente”.

Il centravanti ex Roma si è poi soffermato sulla città di Genova: “E’ bellissima, non vado spesso in centro perché non è vicino a dove ci alleniamo. C’è il mare, meno traffico rispetto a Roma, meno pressioni: mi trovo molto bene”.

SPORTAL.IT | 13-11-2018 16:55