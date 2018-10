Defrel rasserena la Sampdoria

L'attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel, ha parlato delle sue condizioni fisiche in un'intervista a Il Secolo XIX: "A Bergamo vogliamo confermare il momento d'oro, io ho superato il problema alla caviglia e sto benissimo".

L'ex Roma ha segnato quattro gol finora: "Meglio non avrei potuto iniziare, mi sento benissimo e forse non sono mai stato meglio. Segnare qui non è difficile se hai una squadra come la mia e un compagno d'attacco come Quagliarella che con i 4 assist è il primo della Serie A".

SPORTAL.IT | 05-10-2018 13:25