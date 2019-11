Deiola con le valigie: resta in A

Alessandro Deiola ha i minuti contati al Cagliari. Il centrocampista rossoblu, che non è mai sceso in campo in questa prima parte di stagione perché chiuso da Nainggolan, Nandez, Castro e Rog, sta cercando una squadra in serie A o B per trovare spazio e giocare.

Secondo CalcioCasteddu.it il giocatore sarebbe anche nel mirino del Parma di D’Aversa, che accetterebbe di buon grado il suo ritorno in Emilia dopo la parentesi di sei mesi vissuta in gialloblu nello scorso campionato.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 18:46