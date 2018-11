Deiola-Parma, l'agente svela il futuro

Intervistato da parmalive.com', l'agente di Alessandro Deiola Sandro Martone ha voluto commentare i primi mesi in biancoscudato del suo assistito: "Alessandro è molto contento della sua avventura a Parma, dispiace non aver potuto fare il ritiro col gruppo essendo arrivato nell'ultimo giorno di mercato, ma si è subito inserito nello spogliatoio".

"Ha una grande stima in D'Aversa – confessa l'agente – e si trova molto bene a Parma, speriamo che possa trovare sempre più spazio, anche dal primo minuto"

Attualmente Deiola è in prestito, ma la società potrebbe riscattarlo dal Cagliari: "Parlo spesso con Faggiano, ma per adesso non abbiamo parlato del suo futuro. Credo però che rimarrà a Parma anche dopo la prossima sessione invernale. Essendo arrivato l'ultimo giorno, bisognava fare necessariamente un prestito secco, anche perché fino al giorno prima il Cagliari aveva rifiutato ogni offerta arrivata dalla A salvo poi ripensarci"



SPORTAL.IT | 17-11-2018 15:05